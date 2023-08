Blitz schlägt in Kamin ein und löst Dachstuhlbrand in Kirchentellinsfurt aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Am Samstag um 14.56 Uhr hat ein Blitz in den Dachstuhl eines Hauses in der Billinger Allee in Kirchentellinsfurt eingeschlagen. Das berichtet die Polizei. Wie festgestellt wurde, drang der Blitz im Bereich eines Kamins in den Dachstuhl ein und setzte auf dem Dachstuhl gelagerte Materialien in Brand. Dieses erlosch bereits vor Eintreffen der Feuerwehr wieder eigenständig, ohne auf den Dachboden selbst überzugreifen. Laut Erstmeldung musste davon ausgegangen werden, dass eine Person durch einen Stromschlag infolge des Blitzeinschlages verletzt worden ist, sagte ein Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage. »Dies bestätigte sich bei einer Untersuchung des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort nicht.« Nennenswerter Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. (pol)