Blitz schlägt in Dachstuhl ein: Brand in Öschinger Wohnhaus

MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN. Sofort bemerkt und schnell unter Kontrolle war am Montag um die Mittagszeit ein Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses in Öschingen. Als über die Mittagszeit ein Gewitter den Albrand entlang zog, entluden sich im auch Öschbachtal Blitze. Von zwei heftigen Schlägen war die Rede. Einer resultierte aus einem verhängnisvollen Treffer im Giebel eines Gebäudes im Drosselweg 8. Dachplatten zersprangen und das ältere Gebälk wurde durch die enorme Hitze in Brand gesetzt. Die Nachbarn setzten sofort Notrufe ab, was ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes auf den Plan gerufen hat.

Die Öschinger Wehrleute hatten es nicht weit, auch die Drehleiter der Stadtmitte mit weiteren Löschfahrzeugen war schnell vor Ort, die Abteilungen Belsen in Bereitstellung; dazu DRK-Rettungsdienst und die OV-Bereitschaft. Indessen war niemand in Gefahr. Die einzige Bewohnerin weilte im Urlaub. Trotzdem versicherte sich die Feuerwehr, die mit knapp 40 Einsatzkräften vor Ort war, dass das Haus tatsächlich leer stand. Nach dem Aufdecken der Dachfläche konnten die letzten Glutnester gelöscht werden. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf einen Blitzeinschlag hindeuten. (GEA/pol)