Biker bei Tübingen von Auto in die Leitplanke abgedrängt - Polizei sucht Zeugen

TÜBINGEN. Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag auf der L1208 zwischen Bebenhausen und Dettenhausen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Tübingen. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 31-Jähriger gegen 14.45 Uhr mit seiner Kawasaki Ninja auf der Landesstraße von Bebenhausen in Richtung Dettenhausen unterwegs. Seinen Angaben zufolge soll er auf dem mehrspurig ausgebauten Streckenteil von einem weißen Pkw rechts überholt worden sein, berichtet die Polizei. Danach soll dieser so knapp vor dem Motorradfahrer auf die linke Spur gewechselt sein, dass der Biker in die linken Leitplanken gedrängt wurde.

Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher, zudem außer der Farbe des Pkw bislang keine weiteren Informationen vorliegen, flüchtete nach dem Unfall in Richtung Dettenhausen, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen, Telefon 070719728660, zu melden. (pol)