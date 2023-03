Betzingen: Frau will bei Schlägerei von drei Männern schlichten und wird dabei verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend in Betzingen ereignet hat, berichtet die Polizei. Gegen 20.15 Uhr wurde die Polizei in die Straße Im Dorf gerufen, nachdem es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 39, 34 und 20 Jahren gekommen war. Alle drei erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Auch eine 38-Jährige, die schlichtend eingreifen wollte, erlitt leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Offenbar ging der tätlichen Auseinandersetzung ein verbaler Streit zwischen den beiden stark alkoholisierten, 34 und 39 Jahre alten Männern voraus. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. (pol)