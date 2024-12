Betrunkener versucht in der Reutlinger Innenstadt Kinder zu umarmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ganz erheblich alkoholisiert war ein 32-Jähriger, der am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, an der Bushaltestelle in der Gartenstraße in der Reutlinger Innenstadt aufgefallen ist. Das berichtet die Polizei. Der Mann war zuvor vom Sicherheitspersonal aus dem Bus verwiesen worden, weil er keinen Fahrschein hatte. An der Haltestelle versuchte er dann offenbar dort wartende Kinder zu umarmen. Zu Straftaten kam es dabei nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der psychisch auffällige Mann wurde noch vor Ort in Gewahrsam genommen und nachfolgend in einer Fachklinik aufgenommen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)