Betrunkener Rollerfahrer stürzt bei Walddorfhäslach und kommt in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, wurde der Polizei ein gestürzter Rollerfahrer auf der B 464 gemeldet. Ein 22-Jähriger hatte auf der Bundesstraße zwischen Dettenhausen und Pliezhausen offenbar die Kontrolle über sein motorisiertes Zweirad verloren und war in der Folge gestürzt. Der verletzte 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des Rollerfahrers ergaben, wurde dort auch eine Blutentnahme durchgeführt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Unfallstelle von der Feuerwehr gereinigt werden. Der beschädigte Roller wurde abgeschleppt. (pol)