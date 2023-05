Betrunkener Motorradfahrer baut in Tübingen Unfall und verletzt Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer ist es am Freitagabend gegen 18.30 Uhr am Kreisverkehr Hagellocher Weg/Rosentalstraße in Tübingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein 51-jähriger Motorradfahrer befuhr den Kreisverkehr in Richtung Hagelloch, hielt jedoch aus bislang unbekannten Gründen im Kreisverkehr plötzlich an. Ein 86-jähriger Mercedesfahrer befuhr ebenfalls den Kreisverkehr und musste wegen des Kradfahrers anhalten. Als der Motorradfahrer weiterfuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen ihm und dem Mercedes, wobei sich der 51-Jährige leichte Verletzungen am Bein zuzog.

Während der Unfallaufnahme wurde der Motorradfahrer zunehmend aggressiver. Die aufnehmenden Beamten stellten beim Kradfahrer starken Alkoholgeruch fest, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen die weiteren Maßnahmen und die Unfallaufnahme wehrte er sich vehement, weshalb ihm Handschellen angelegt werden mussten. Nach der erforderlichen Blutentnahme musste er aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Auch hiergegen wehrte er sich heftig.

Durch sein Verhalten wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, sowie ein Streifenwagen beschädigt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Der Schaden am Dienstfahrzeug kann noch nicht beziffert werden. Der 51-Jährige gelangt nun wegen mehrerer Straftaten zur Anzeige. Zeugen, denen der Motorradfahrer zuvor aufgefallen ist und die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 070719728660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (pol)