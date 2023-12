Betrunkener greift in Tübingen Passanten und Polizisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein alkoholisierter 28-Jähriger musste am Montagabend am Europaplatz von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, hatte der Mann gegen 19.20 Uhr zwei Jugendliche verbal belästigt und beleidigt, weshalb drei Passanten, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, eingriffen.

In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Personen, die von den hinzugerufenen Polizeibeamten getrennt werden mussten. Dem 28-Jährigen mussten die Einsatzkräfte darüber hinaus Handschließen anlegen. Beim Einsatz verletzte sich ein Beamter derart, dass er seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen konnte. Der weiterhin aggressive 28-Jährige, der sich nicht beruhigen ließ, wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht. (pol)