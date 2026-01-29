Betrunkener Graffiti-Sprayer in Reutlingen von Polizisten ertappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Graffiti-Sprayer ist am frühen Donnerstagmorgen in Reutlingen von der Polizei dingfest gemacht worden. Eine Streifenwagenbesatzung war kurz nach drei Uhr in der Gutenbergstraße unterwegs, als den Beamten ein junger Mann in einer Unterführung auffiel, berichtet die Polizei. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unmittelbar davor die Mauer der Brücke angesprüht hatte. Der alkoholisierte 23-Jährige wurde zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. (pol)