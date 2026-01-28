Reutlingen beantragt Millionen für Sportstätten

Die Stadt bewirbt sich um das Förderprogramm des Bundes für Sportstätten. Damit könnte die Sporthalle des Isolde-Kurz-Gymnasiums grundlegend saniert werden.

REUTLINGEN. Sportplätze, Bäder, Schulen, Hallen: Etliche öffentliche Gebäude in Reutlingen sind in die Jahre gekommen, und das ging an vielen nicht unbemerkt vorüber. Sie sollten dringend auf Vordermann gebracht werden, der Sanierungsstau wird größer und größer. Doch die traurige Realität ist: Es fehlt angesichts der leeren Stadtkasse am nötigen Geld, um eine grundlegende Modernisierung in Angriff zu nehmen.

Die Stadt Reutlingen steht mit diesem Problem nicht alleine da. Deshalb hat der Bundestag 2025 beschlossen, in einer ersten Tranche 333 Millionen Euro im Bundesprogramm »Sanierung kommunaler Sportstätten« bereitzustellen. Der Zuschuss für Investitionen beträgt 50 Prozent, für Kommunen, die sich in einer »Haushaltsnotlage« befinden, bis zu 75 Prozent - gedeckelt auf eine Investitionssumme von acht Millionen Euro. Voraussetzung ist allerdings, dass es »Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung« sind. Des Weiteren sollen die geförderten Projekte »einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, zur sozialen Integration sowie im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit leisten«. So heißt es in der Ausschreibung.

Größte Chancen für IKG-Sporthalle

»Die Sporthalle des Isolde-Kurz-Gymnasiums hat die größten Chancen, die Förderung zu bekommen,« erklärte Kathrin Berger, Leiterin des Gebäudemanagements Reutlingen, in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Zählt sie doch zu den größten Hallen im Stadtgebiet, und aufgrund ihrer Größe, Lage und hohen Auslastung komme ihr eine herausgehobene Rolle für den Schul-, Vereins- und Wettkampfsport zu. Neben dem Sport dient sie auch als »Ankerpunkt« im Katastrophenschutz.

Das Achalmbad soll ebenfalls mit Bundesmitteln weiter ertüchtigt werden. Foto: Frank Pieth Das Achalmbad soll ebenfalls mit Bundesmitteln weiter ertüchtigt werden. Foto: Frank Pieth

Erbaut wurde sie 1977, sie hat also fast ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel, und die Liste der Dinge, die erneuert werden sollten, ist lang. So zählte Kathrin Berger sieben Punkte auf, die dringend in Angriff genommen werden sollten: Da wären die barrierefreie Erschließung der Gebäude, der Brandschutz, Erneuerung der technischen Anlagen und die Sanierung der Gebäudehülle. Auch im Inneren ist einiges marode, so sollten der Boden und die Sanitäranlagen erneuert werden, und neue Räume für Lagerung und Bewirtung werden dringend gebraucht.

Auf acht Millionen Euro schätzt die Stadt die Kosten - sollte man ins Bundesprogramm aufgenommen und die Haushaltsnotlage anerkannt werden, könnte sechs Millionen davon der Bund übernehmen. Die Bauzeit würde sich über vier Jahre erstrecken, damit die Halle auch während des Umbaus zumindest in Teilen für den Sport genutzt werden könnte.

Achalmbad: ein historisches Gebäude

Projekt zwei, das die Stadt ins Rennen um Zuschüsse schickt, ist das Achalmbad. »Das Achalmbad blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück: In den Jahren 1928/29 im Bauhausstil errichtet, steht das gesamte Gebäude seit 1999 unter Denkmalschutz. Das Achalmbad ist nicht nur ein prägender Bestandteil des Stadtbilds, sondern auch ein zentrales soziales Bindeglied der Stadt Reutlingen«, begründet Finanzbürgermeister Roland Wintzen den Antrag auf Fördermittel. Knapp 90.000 Besucher im Jahr, für die täglich mehr als 9,5 Stunden geöffnet ist, belegen die überregionale Bedeutung. In vier Bauabschnitten hat die Stadt das Bad bereits »ertüchtigt« und modernisiert. Allerdings fordert die Statik einen fünften Bauabschnitt, und das Becken sowie die Technik müssen erneuert werden.

Die Kosten betragen insgesamt 13,7 Millionen, die Stadt beantragt für dieses Vorhaben den Förderhöchstsatz von acht Millionen, der Rest muss von den Stadtwerken und über einen kommunalen Eigenanteil finanziert werden.

Die Gemeinderäte waren einstimmig dafür, sich mit beiden Vorhaben im Förderprogramm zu bewerben. »Wir müssen uns glücklich schätzen, wenn wir ein Projekt durchbringen«, sagte WiR-Stadtrat Professor Jürgen Straub. Ähnlich die Einschätzung von SPD-Rat Helmut Treutlein - der darauf verwies, dass für eine Zusage eine gehörige Portion Glück benötigt wird. »Wir freuen uns, dass wir an dieser gehobenen Lotterie teilnehmen«, lobte er, »und wir hoffen, dass wir gewinnen«. Regine Vohrer (FDP) lobte ebenfalls die Teilnahme, bedauerte aber gleichzeitig, dass die Summe nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei. »Die Fördersumme verteilt auf alle Sportflächen - das ist einfach zu wenig.« Umso mehr hofft man nun, dass die Reutlinger Projekte für eine Förderung ausgewählt werden. (GEA)