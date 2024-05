Betrunkener Fahrer kracht in Lichtenstein in eine Mauer

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Zu Streitigkeiten ist die Polizei von Anwohnern am Sonntagabend in die Lichtensteiner Bergstraße gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, war es dort gegen 21.15 Uhr zwischen fünf Beteiligten im Alter von 37 bis 51 Jahren zunächst zu einer lautstarken, verbalen Auseinandersetzung und nachfolgend auch zu Handgreiflichkeiten gekommen, bei denen auch mit einem Messer gedroht worden sein soll. Bis zum Eintreffen der Streifenwagen hatten sich zwei Männer bereits zu Fuß in Richtung Friedhofsweg entfernt, wobei sie hier gegen Briefkästen, Mülltonnen und auch geparkte Autos und ein Gartenhaus schlugen und traten.

Zumindest am Gartenhaus entstand dabei ein Sachschaden von geschätzten 100 Euro. Die anderen Drei waren bereits mit einem Renault weggefahren. Noch während der Aufnahme des Sachverhalts kam der Renault die Bergstraße hochgefahren und wollte beim Erkennen der Polizeibeamten nach links in den Friedhofsweg einbiegen. Dabei kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte in eine Hecke und eine Mauer, an der der Renault zum Stehen kam. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 37-jährigen Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ernstlich verletzt wurde bei dem Unfall und bei der vorangegangenen Auseinandersetzung niemand. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (pol)