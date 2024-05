Beachtliche Leistung: Bürgermeister Peter Nußbaum ehrte die Blutspender. In der Mitte steht Olaf Geertsema, der allein 175 Mal gespendet hat. Heidrun Braun (3. von links)) sowie Bernhard Klitscher (3. von rechts) haben jeweils 100 Mal gespendet. Foto: Dieter Reisner Beachtliche Leistung: Bürgermeister Peter Nußbaum ehrte die Blutspender. In der Mitte steht Olaf Geertsema, der allein 175 Mal gespendet hat. Heidrun Braun (3. von links)) sowie Bernhard Klitscher (3. von rechts) haben jeweils 100 Mal gespendet. Foto: Dieter Reisner

