Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzt bei Römerstein und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Römersteiner Elbeweg erlitten. Der Zweiradfahrer war kurz vor 15.30 Uhr auf dem Elbeweg in Richtung Poststraße unterwegs. Dabei erkannte er offenbar zu spät, dass der vorausfahrende, 32 Jahre alte Pedelec-Lenker sein Rad bremste, um nach rechts in einen Feldweg einzubiegen.

Nach dem anschließenden Zusammenstoß stürzten beide Männer zu Boden. Der 37-Jährige musste daraufhin nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des Verdachts einer möglichen alkoholischen Beeinflussung musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Der 32-Jährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Er begibt sich gegebenenfalls selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Schaden an den Zweirädern beläuft sich auf etwa 200 Euro. (pol)