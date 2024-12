Betrunken und ohne Führerschein in Reutlingen unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 21-jähriger Honda-Fahrer hat am frühen Sonntagmorgen alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht. Er befuhr gegen 01.20 Uhr die Schlattwiesenstraße in Fahrtrichtung Stadion Kreuzeiche. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich im weiteren Verlauf. Während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von etwa einem Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide kamen im Anschluss der Unfallaufnahme ins Krankenhaus zur medizinischen Versorgung. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 4.000 Euro, er musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Aufgrund des gemeldeten überschlagenen Pkw war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften im Einsatz.