Beim Abbiegen nicht aufgepasst: Unfall mit 27.000 Euro Schaden in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall ist die Folge einer Unachtsamkeit einer 25-jährigen Autofahrerin am Mittwochabend an der Einmündung B 27 / Waldhörnlestraße. Die Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Mazda auf der B 27 (Hechinger Straße) aus Richtung Hechingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Waldhörnlestraße einbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 34-Jährigen, der mit seinem Mercedes in Richtung Hechingen fuhr und keine Chance mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuglenker wurden nachfolgend vom hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht, blieben aber unverletzt. Sowohl am Mazda der Unfallverursacherin als auch am Mercedes dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf insgesamt etwa 27.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Für die Bergungsmaßnahmen, die sich bis etwa 20.15 Uhr hinzogen, musste die Bundesstraße immer wieder kurzfristig gesperrt werden, was entsprechende Verkehrsbehinderungen nach sich zog. (pol)