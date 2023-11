Beim Abbiegen ist ein Auto in Pfullingen auf die Seite gekippt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu einem spektakulären Unfall mit hohem Schaden ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 4.10 Uhr auf der Marktstraße gekommen. Ein 23-Jähriger befuhr mit seiner Mercedes G-Klasse die Marktstraße in Richtung Südbahnhof. Auf Grund eines Fahrfehlers übersteuerte er beim Abbiegen seinen Pkw wodurch dieser auf die Seite kippte und liegen blieb. Da zunächst von einem Unfall größeren Ausmaßes ausgegangen wurde, war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Der 23-jährige Fahrer, sowie sein 19-jähriger Beifahrer, konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und blieben glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 130.000 Euro und wurde durch einen Abschleppdienst versorgt. (pol)