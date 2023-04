Bei Kontrolle in Pfullingen: Autofahrerin greift Polizisten an und beleidigt sie

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit dem frühen Donnerstagmorgen gegen eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin. Ein Zeuge bemerkte gegen ein Uhr die unsichere Fahrweise eines vor ihm auf der Römerstraße in Pfullingen in Richtung Stadtmitte fahrenden Citroen und verständigte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Wagen wenig später in der Gönninger Straße stoppen, wie die Polizei berichtet. Dort wurden der Wagen und dessen 45 Jahre alte Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei ergaben sich Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung, weshalb die 45-Jährige zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Hierzu mussten der aggressiven Frau Handschließen angelegt werden, wogegen sie sich sperrte. Zudem trat sie in Richtung der Beamten und beleidigte sie auch noch während der Fahrt ins Krankenhaus. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde sie in einer Fachklinik aufgenommen und ihr Führerschein einbehalten. (pol)