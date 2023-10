Bei Unfall-Serie in Pfullingen Straßenlaterne umgefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das Polizeirevier Pfullingen fahndet derzeit nach einem unbekannten Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen in der Siemensstraße zwei Verkehrsunfälle verursacht hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand touchierte der Fahrer mit seinem Wagen in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.50 Uhr zunächst einen geparkten BMW und kam dann im weiteren Straßenverlauf in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen eine Straßenlaterne, die dadurch aus der Verankerung gerissen und umgeworfen wurde.

Insgesamt fast 6.000 Euro Schaden

Der Spurenlage zufolge fuhr der unbekannte Lenker noch bis zu einem Parkplatz an der L 230 weiter, von wo der Wagen offenbar abgeschleppt wurde. Allein der Fremdschaden dürfte mit circa 6.000 Euro zu Buche schlagen. Zeugen, die die Kollisionen beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Fahrer oder dessen Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 zu melden. Der Unfallwagen müsste im Frontbereich sowie am Dach erheblich beschädigt sein. (pol)