Bei Trochtelfingen zu schnell auf winterglatter Straße: Auto überschlägt sich

TROCHTELFINGEN. Nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend auf der B313 zwischen Trochtelfingen und Mägerkingen ereignet hat. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 21 Uhr mit seinem Fiat Punto die Bundesstraße in Richtung Trochtelfingen. Weil der Fahranfänger auf der winterglatten Fahrbahn zu schnell unterwegs war, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Wiese überschlug sich der Fiat und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Auto befreien.

Ein Rettungswagen brachte den augenscheinlich unverletzten Heranwachsenden nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sein Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (pol)