Bei Rot gefahren: Zwei Verletzte bei Unfall in Reutlingen

REUTLINGEN. Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Sonntagvormittag, gegen 9.50 Uhr, in der Eberhardstraße ereignet. Nach derzeitigem Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Audi A4 die Eberhardstraße von der Karlstraße kommend mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. An der Kreuzung zur Gutenbergstraße/Willy-Brandt-Platz fuhr sie zwischen zwei aufgrund einer roten Ampel verkehrsbedingt wartenden Pkw durch, kollidierte mit diesen und schleuderte in der Folge in den Kreuzungsbereich.

Im weiteren Verlauf prallte der Audi noch gegen einen entgegenkommenden VW Polo, welcher nach links in die Gutenbergstraße abbiegen wollte. Die Unfallverursacherin sowie der 49-jährige Fahrer eines der an der Lichtzeichenanlage wartenden Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Alle vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallörtlichkeit musste für die Dauer der Unfallfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen teilweise gesperrt werden. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizei, war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit neun Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Es wird geprüft, ob möglicherweise eine gesundheitliche Beeinträchtigung der 25-Jährigen unfallursächlich sein könnte. (pol)