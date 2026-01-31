Tierische Trostspender auf der Reutlinger Palliativstation

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Jeden zweiten Dienstag geht es auf der Reutlinger Palliativstation tierisch zu. Die quirlige Dackeldame Nala legt sich auf den Rücken und streckt erwartungsvoll ihren Bauch zum Streicheln entgegen. »Ach, Mausi«, sagt eine unheilbar kranke Patientin lächelnd und wendet sich ihr zu. An der Bettkante liegt Labradorhündin Lena und beobachtet das Geschehen ganz entspannt. Vor dem Bett steht der spielfreudige Kurzhaarcollie Aiden mit einem Spielzeug im Maul, daneben wartet Hündin Calea geduldig auf ein Leckerli.

Hören die Vierbeiner das Kommando »kleben«, legen sie ihren Kopf auf den Schoß der Patientin und bleiben regungslos. Von Männchen machen bis hin zum Apportieren von Gegenständen: Sie beherrschen zahlreiche Kommandos. In der Klinik geht es jedoch nicht darum, ihr Können unter Beweis zu stellen. Sie gehen auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten ein: kuscheln mit ihnen, schenken ihnen Trost oder sind einfach nur anwesend. Die flauschige Rasselbande bringt Freude, Gelächter und Glücksmomente an einen Ort, an dem das Schicksal oft schwer wiegt.

Ermöglicht wird das Herzensprojekt durch das Engagement der Mitarbeiter der Kreiskliniken sowie durch die Unterstützung der Erika-Seegert-Stiftung, welche die Finanzierung der tiergestützten Therapie übernimmt. Momentan nehmen zwei der insgesamt sechs Patienten das Angebot wahr. Die Leiterin der Palliativstation, Julia Ertle, kommentiert: »Es ist ein Geschenk der Klinik an die Patienten.« Die Idee zur tiergestützten Therapie entstand durch eine ehemalige Mitarbeiterin. »Sie hat sich im Rahmen ihrer Bachelorarbeit damit befasst und Kontakt zu den Assistenzhunden Reutlingen aufgenommen«, fügt sie hinzu. Später besuchten die Tiere dann die Palliativstation.

Die letzten Bilder auf dem Smartphone

Hundeexpertin Caroline Wurst erzählt, dass die Tiere im Leben mancher Patienten eine sehr bedeutsame Rolle einnehmen. »Auf den allerletzten Fotos, die sich in den Smartphones vieler Patienten finden, sind oft diese Hunde zu sehen«, sagt sie und ihre Stimme bricht. »Die Tiere helfen den Menschen, im Hier und Jetzt zu leben und den Moment bewusst wahrzunehmen.«

Gemeinsam mit Christine Blenz betreibt Wurst die Firma Assistenzhunde Reutlingen. Die Beiden haben sich auf einer Fortbildung kennengelernt und beschlossen zusammenzuarbeiten. Sie bilden Assistenz-, Therapie- und Schulhunde aus. Die Palliativstation besuchen sie mit ihren eigenen Hunden.

Die Erfahrungen, die sie dort sammeln, sind einzigartig. Caroline Wurst erzählt: »Ich kann mich an eine blinde Dame erinnern, deren Familie sie so herzlich unterstützt hat. Ihr Traum war es, wieder mal einen Hund zu besitzen, aber ihre Krebserkrankung hat es nicht zugelassen.« Nala, der Dackel, sei bei der Frau eingeschlafen. »Wir sind drei Stunden in ihrem Zimmer geblieben.« Kurz vor dem Hundebesuch sei einer Ärztin dagewesen, um die Atmung der Patientin zu überprüfen. Eine halbe Stunde später sei sie nochmal vorbeigekommen, während der Hund noch da war. »Selbst für die Medizinerin war es eine Überraschung, was das mit den Herztönen der Patientin gemacht hat. Die Atmung wurde total gleichmäßig, obwohl sie zuvor stockend war. Das Schwierige war dann, aus diesem Zimmer zu gehen.« Am nächsten Tag starb die Frau.

Christine Blenz (links) mit den Labradorhündinnen Lena und Calea und Caroline Wurst mit Kurzhaarcollie Aiden und Dackel Nala. Foto: Steffen Schanz

Der erste Patient, der die tiergestützte Therapie in Anspruch nahm, war ein Jäger, der selbst viel Erfahrung im Umgang mit Hunden hatte. Inzwischen ist auch er verstorben. Den Namen vom Rüden namens Aiden konnte er nicht aussprechen. "Stattdessen nannte er ihn Engel und so nennen wir ihn jetzt manchmal auch", erzählt Wurst. Aber nicht nur Aiden hat die Herzen mancher Schwerkranker erobert, sehr beliebt ist auch Dackel Nala. "Einmal betraten wir in ein Krankenzimmer, aus dem kein Hallo kam, sondern nur: "Wo ist der Dackel?", sagt Wurst und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen.

Tiefe Verbindung

Doch es entsteht nicht nur eine tiefe Verbindung zwischen Mensch und Tier, sondern auch zwischen Menschen. »Die Hunde verbinden ungemein und funktionieren als Brücke«, sagt Wurst. Der letzte Wunsch einer Patientin sei es gewesen, dass ihre Katze in gute Hände komme. »Sie hat dann uns durch die Hunde kennengelernt und uns den Auftrag gegeben, ein neues Zuhause für ihre Katze zu finden. Tatsächlich hat jetzt mein Schwiegervater diese Katze und sie passt so gut in die Familie und ist total aufgeblüht. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon erzähle.«

Nicht immer leicht falle es ihr, beim ersten Besuch das Eis zu brechen, sagt Wurst. "Zum Glück übernehmen das die Hunde und genau das macht sie so wertvoll. Ich weiß nämlich nicht, was sich der jeweilige Mensch in diesem Augenblick wüscht, ob er über seinen Tod sprechen möchte, wie toll sein Leben war oder ob er überhaupt sprechen möchte. (GEA)