Bei Rot über Ampel gefahren: 72-Jährige verursacht heftigen Unfall bei Betzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Die Missachtung des Rotlichts war laut Zeugenangaben die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Jettenburger Straße in Betzingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Eine 72 Jahre alte Mercedesfahrerin war aus Betzingen kommend auf der L384 in Fahrtrichtung Ohmenhausen unterwegs, wobei sie in die ampelgeregelte Kreuzung an der Anschlussstelle der B28 bei Rot einfuhr. So kam es zum heftigen Zusammenprall mit einem VW Up, dessen 19 Jahre alte Fahrerin von der B28 kommend bei Grün in die Landesstraße eingebogen war.

Der VW drehte sich nach der Kollision um 180 Grad und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren aufgrund des durch den Unfall ausgelösten E-Calls verständigt worden und waren ebenfalls vor Ort. Die leicht verletzte VW-Lenkerin konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben, eine Einlieferung in eine Klinik war nicht erforderlich. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. (pol)