Bei Metzingen zu schnell - vier Verletzte bei Autounfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu hohe Geschwindigkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagvormittag auf der B312 ereignet hat. Eine 19-jährige Lenkerin eines VW-Sharan befuhr gegen 9.45 Uhr die Auffahrt Metzingen Nord in Richtung B312, um in Fahrtrichtung Reutlingen weiterzufahren.

Zu Beginn des Einfädelungsstreifens kam sie daraufhin auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw der Marke BMW eines 35-Jährigen. Durch die Kollision wurden alle vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Der Sachschaden wird nach jetzigem Stand auf circa 30.000 Euro geschätzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn war für circa 90 Minuten nur einseitig befahrbar. (pol)