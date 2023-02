Bei Bad Urach gefährlich überholt: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen in der Burgstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Metzingen. Gegen fünf Uhr fuhr dort eine 43 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot 206 in Fahrtrichtung Metzingen und überholte zunächst einen vor ihr fahrenden Pkw. In der Folge blieb sie auf der Gegenfahrspur und überholte auch noch den Lkw mit Anhänger eines 60-Jährigen.

Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, scherte sie wieder auf die rechte Fahrspur ein und kollidierte hierbei mit dem Lkw. Laut Polizeiberichten wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07123/924-0 erbeten.

Insbesondere wird der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs gebeten, sich zu melden. (pol)