Bei Bad Urach: Auf nasser Ulmer Steige von der Straße geschleudert

BAD URACH. Zu schnell unterwegs war ein 35-Jähriger, der am Montagabend auf der Ulmer Steige von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann war kurz nach 22 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Ulmer Steige bergaufwärts von Bad Urach in Richtung Römerstein unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht den Wetterverhältnissen angepasst hatte, verlor er ungefähr auf Höhe Zittelstadt, auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Opel und geriet ins Schleudern, bevor er im weiteren Verlauf über die Gegenfahrbahn hinweg nach links von der Fahrbahn abkam, nachdem er noch einen Leitpfosten überfahren hatte.

Verletzt wurde niemand. Der Wagen war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (pol)