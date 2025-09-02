Bad Urach: Bekannten im Treppenhaus mit Schlagstock und Messer angegriffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei seit Montagabend nach einer Auseinandersetzung in der Ulmer Straße. Im Treppenhaus eines dortigen Wohngebäudes soll ein Bewohner gegen 19.10 Uhr einen Bekannten, mit dem es bereits in der Vergangenheit zu Streitigkeiten gekommen war, mit einem Schlagstock leicht verletzt und diesen mit einem Messer bedroht haben. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

Sowohl der Schlagstock als auch das Messer wurden sichergestellt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, aufgenommen. (pol)