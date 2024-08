Bad Urach: 78-Jährige beim Aussteigen schwer verletzt - Busfahrer fährt weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Schwere Verletzungen hat eine Seniorin beim Aussteigen aus einem Bus am Donnerstagnachmittag in Bad Urach erlitten. Ein 62-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit dem Linienbus in der Stuttgarter Straße unterwegs. Aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr der Mann an der Haltestelle bei der Blumenstraße zunächst weiter. Da drei Fahrgäste jedoch aussteigen wollten, riefen sie ihm zu, dass er anhalten solle. Daraufhin bremste der Busfahrer stark ab und öffnete die hintere Tür. Im Anschluss stiegen zwei Personen aus.

Als eine 78-Jährige ebenfalls das Fahrzeug verlassen wollte, schloss der Fahrer die Tür, wodurch die Seniorin zu Boden stürzte. Der 62-Jährige erkundigte sich zunächst kurz nach der Gestürzten, fuhr im Anschluss jedoch weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Gegen den Busfahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. (pol)