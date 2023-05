B312 zwischen Riederich und Bempflingen: Mercedes-Fahrer überholt Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH/BEMPFLINGEN. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen eines gefährlichen Überholmanövers am Montag auf der B312 zwischen den Anschlussstellen Riederich und Bempflingen. Kurz vor 16.30 Uhr war eine Motorradstreife bei Starkregen in einer Fahrzeugschlange auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend in Richtung Neckartailfingen unterwegs. Ein sich von hinten nähernder, 67-jähriger Lenker eines Mercedes GLC setzte zum Überholen des Polizeimotorrads an und überfuhr dazu die doppelt durchgezogene Mittellinie.

Offensichtlich aufgrund des Gegenverkehrs scherte der Autofahrer vor einem weiteren Motorradfahrer wieder steil nach rechts ein. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge hatten zur Vermeidung eines Unfalls zudem offenbar abbremsen müssen. Der Mercedes-Lenker wurde in der Folge an der Ausfahrt Bempflingen gestoppt. Insbesondere die beiden Fahrzeug-Lenker des Gegenverkehrs sowie der überholte Motorradfahrer, der die B312 vermutlich an der Anschlussstellte Bempflingen verließ, werden gebeten, sich telefonisch unter 07113990420 zu melden. (pol)