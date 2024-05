Auto prallt in Tübingen gegen Tanklaster

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Tanklaster mussten am Dienstagmittag die Rettungskräfte nach Bühl ausrücken. Ein 61-Jähriger befuhr laut Polizei gegen 12.30 Uhr mit einem Lkw die Aufschleifung in Richtung B28 und wollte auf die Bundesstraße auffahren. An der Einmündung musste er zunächst vor der roten Ampel anhalten. Als diese auf Grün umschaltete und der 61-Jährige losfahren wollte, fuhr eine ihm nachfolgende, 49 Jahre alte Frau ins Heck des Lasters.

Durch den erheblichen Aufprall lösten die Airbags in dem Pkw aus und die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zur Fahrbahnreinigung rückte die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. An dem Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden sein. An dem Lkw beläuft sich der Schaden einer ersten Schätzung nach auf zirka 500 Euro. (pol)