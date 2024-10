Auto kracht bei Fahrübungen in Reutlingen in Geländer - Passantin verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Sonntagmittag hat ein Fahranfänger auf dem Reutlinger Verkehrsübungsplatz An der Kreuzeiche einen Unfall verursacht. Das berichtet die Polizei. Gegen 13.45 Uhr fuhr der 25 Jahre alte Mann mit einem VW Golf zunächst auf dem abgesperrten Bereich des Übungs-Areals. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er aufgrund eines Fahr- oder Bedienfehlers plötzlich nach rechts und prallte gegen ein Absperrgeländer. Ein ebenfalls im Pkw befindlicher 45-jähriger Beifahrer hatte zuvor noch vergeblich versucht, in das Geschehen einzugreifen, den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern können.

Durch die Kollision wurde ein Geländerteil weggeschleudert, welches eine 85 Jahre alte Fußgängerin, die zum Zeitpunkt des Geschehens auf dem direkt daneben befindlichen Fußgängerweg lief, traf. Die Senioren stürzte dadurch zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Absperrgeländer beträgt circa 2.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt nun sowohl gegen den Fahrzeuglenker, als auch den Beifahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (pol)