Autoknacker und Einbrecher in Kirchentellinsfurt unterwegs

KIRCHENTELLINSFURT. n der Nacht zum Donnerstag sind in Kusterdingen zwei Autos angegangen und eine Garage unbefugt betreten worden. Vermutlich gegen drei Uhr schlug ein Unbekannter an dem vor einem Haus in der Bismarckstraße geparkten Dacia eine Scheibe ein und stahl eine auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Aus einem in der Marktstraße geparkten Ford, der unverschlossen gewesen sein könnte, wurden in der Nacht ein Fahrzeugschlüssel und ein Ladekabel entwendet. Im selben Tatzeitraum betrat ein Unbekannter eine unverschlossene Garage in der Jahnstraße und öffnete deren Tor.

In der Garage befanden sich keine Fahrzeuge, gestohlen wurde nichts. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, sich unter Telefon 07121/5153630 zu melden. (pol)