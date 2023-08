Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am frühen Montagabend ist an der Einmündung Klemmens-/Griesstraße in Pfullingen ein Pkw in Brand geraten. Gegen 18.30 Uhr begann der dort geparkte Mini vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu rauchen und es drangen kurzzeitig auch Flammen aus dem Wagen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Pkw rasch ablöschen. Er wurde in der Folge abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. (pol)