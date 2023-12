Autofahrerin verwechselt Gas mit Bremse und verursacht Unfall in Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen in der Wilhelmstraße in Pliezhausen ereignet hat, entstanden. Das berichtet die Polizei. Die 74-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Wilhelmstraße und wollte dort am Fahrbahnrand parken. Hierbei verwechselte sie Gas- und Bremspedal und prallte auf den vor ihr geparkten Dacia Logan. Durch den Aufprall wurde der Dacia auf einen Ford Ranger und dieser wiederum auf einen Mazda geschoben. Bei dem Unfall wurde die 74-Jährige glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird mit etwa 12.000 Euro beziffert. (pol)