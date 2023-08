Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Mann bei Unfall in Betzingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein schwerverletzter Autofahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der L384 in Betzingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Eine 55-jährige Audi-Lenkerin fuhr gegen 22.40 Uhr von der Julius-Kemmler-Straße in Richtung B28. An der Kreuzung zur Landesstraße übersah sie nach ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen einen 29-jährigen Lenker eines BMW, der die Straße in Richtung Ohmenhausen befuhr.

Es kam zur Kollision, wobei sich der BMW-Fahrer schwere Verletzungen zuzog und im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden an den Pkw wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. (pol)