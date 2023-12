Autofahrerin fährt in Richtung Mössingen auf Auto auf - daraufhin wird das Fahrzeug auf ein weiteres geschoben

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zu Behinderungen hat ein Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 27 bei Mössingen geführt. Kurz vor sieben Uhr war dort eine 39-jährige VW-Lenkerin in Richtung Ofterdingen unterwegs und fuhr kurz vor der Abzweigung nach Mössingen auf den verkehrsbedingt haltenden Renault einer 21-Jährigen auf. Dieser wurde dadurch noch auf einen ebenfalls stehenden BMW geschoben.

Die 21-Jährige erlitt augenscheinlich einen Schock und wurde vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Den Blechschaden an den drei Autos beziffert die Polizei jeweils auf mehrere tausend Euro. Der VW sowie der Renault mussten zudem abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beide Richtungen jeweils nur einspurig befahrbar. Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war auch die Straßenmeisterei zur Fahrbahnreinigung an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)