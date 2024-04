Autofahrer fährt in Tübingen Radfahrer an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Tübingen erlitten. Eine 61-Jährige war laut Polizei gegen 16.40 Uhr mit einem Mitsubishi auf der Peter-Goessler-Straße unterwegs.

Beim Rechtsabbiegen in die Waldhäuser Straße kam es zur Kollision mit einem neben ihr in dieselbe Richtung fahrenden Radfahrer. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Mann von seinem Freizeitrad und verletzte sich. Er begab sich im Anschluss selbstständig zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt. (pol)