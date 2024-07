Autofahrer zwingt Radlerin in Reutlingen zum Ausweichen - Arm gebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt derzeit gegen einen bislang unbekannten Autofahrer, welcher sich am Freitagabend nach einem Unfall, bei welchem eine 36 Jahre alte Frau verletzt wurde, unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 36-Jährige gegen 18 Uhr ihrem Pedelec die Reutlinger Charlottenstraße aus der Betzenriedstraße kommend in Fahrtrichtung Burgstraße.

Die Charlottenstraße ist als Fahrradstraße deklariert, Pkw dürfen die Charlottenstraße hier zudem an der Unfallörtlichkeit aufgrund ihrer Eigenschaft als Einbahnstraße lediglich in Fahrtrichtung Burgstraße befahren. Dies missachtete der Fahrzeugführer jedoch, woraufhin die bevorrechtigte Pedelec-Fahrerin auf Höhe Gebäude Nr. 105 an einer Engstelle ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte die 36-Jährige mit ihrem Pedelec, ohne, dass es zu einer Kollision mit dem Pkw kam. Der Pkw-Führer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte 36-Jährige zu kümmern. Zu seinem Fahrzeug kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen silbernen Kleinwagen mit kantiger beziehungsweise eckiger Form gehandelt haben soll.

Zu dem Fahrer bzw. der Fahrerin liegt keine Beschreibung vor. Die Pedelec-Fahrerin erlitt durch den Sturz unter anderem einen Bruch des linken Oberarms sowie mehrere Prellungen am Oberkörper und den Beinen. Sie musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden, konnte diese jedoch zwischenzeitlich wieder verlassen. Ein Familienangehöriger versorgte das durch die Polizei sichergestellte Pedelec, an welchem ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro entstand. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)