Autofahrer verursacht Unfall in Tübingen, schaltet sein Licht aus und fährt weiter

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B28 von Tübingen in Richtung Reutlingen sucht das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660. Zwei bislang unbekannte Autofahrer fuhren am Samstagabend gegen 19.20 Uhr, mit stark überhöhter Geschwindigkeit hintereinander her und überholten einen 22-Jährigen, der mit seinem VW Golf auf der rechten Spur unterwegs war. Der unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Pkw, vermutlich eines Seat Kombi wechselte unmittelbar nach dem Überholvorgang auf die rechte Spur und bremste den VW Golf-Fahrer aus. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf das Fahrzeug auf. Anschließend schaltete der Unfallverursacher sein Licht aus und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle weiter in Richtung Reutlingen. Das gesuchte Fahrzeug müsste im Heckbereich beschädigt sein. Ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr auch das andere Fahrzeug, bei dem es sich um eine weiße BMW-Limousine handeln dürfte, davon. Am VW-Golf des 22-Jährigen ist Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstanden.

Wer Hinweise auf die beiden Fahrzeuge machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Tübingen in Verbindung zu setzen. (pol)