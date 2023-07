Autofahrer verursacht in Eningen Sturz eines Rollerfahrers und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein Rollerfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Eningen am Sonntagabend leichte Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Vans befuhr gegen 20.10 Uhr die Augenriedstraße und bog nach links in die Hohenstaufenstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden, 19-jährigen Rollerfahrers. Um eine Kollision zu verhindern, leitete dieser eine Gefahrenbremsung ein und kam hierbei zu Fall.

Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Reutlinger Straße. Der Rollerfahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst wurde glücklicherweise nicht benötigt. Am Kleinkraftrad entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum unbekannten Flüchtigen unter der Telefonnummer 07121/9918-222 entgegen. (pol)