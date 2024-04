Autofahrer verursacht betrunken Unfall in Engstingen und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Am Samstag gegen 19.45 Uhr hat ein 28 -Jähriger mit seinem Pkw VW Golf einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr er die Reutlinger Straße in Richtung Friedhof. Kurz vor der Einmündung der Keltenstraße überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Hierbei riss am VW auch die Ölwanne auf.

Die Polizeibeamten mussten nur der Ölspur bis zur nahegelegenen Wohnanschrift des Verursachers folgen, wo er noch auf dem Fahrersitz sitzend angetroffen werden konnte. Da er unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zur Höhe des durch den Unfall entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. (pol)