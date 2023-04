Autofahrer stürzt mit seinem Wagen bei Pfullingen Abhang hinunter

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein 84-jähriger Autofahrer ist in der Nähe des Schützenhauses Pfullingen mit seinem Mercedes mehrere einen Abhang hinuntergestürzt und dann an einem Baum im Wald zum Stehen gekommen. Das Mitglied des Schützenvereins blieb äußerlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der Unfall ereignete sich gegen 14:40 Uhr. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Autofahrer zunächst sein Gewehr ausgeladen haben und wollte dann seinen Wagen umparken. Dabei blieb er offenbar mit seinen Schuhsohlen am Gaspedal hängen und fuhr über den Parkplatz hinaus in das stark abschüssige Waldgebiet. Die Bremse erreichte er wegen der Schuhe auch nicht mehr rechtzeitig.

Die Feuerwehr ist mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften vor Ort, um das Auto aus dem Wald zu ziehen. Dazu kommt ein Kranfahrzeug des Feuerwehr Reutlingen zum Einsatz. Offenbar sind auch Betriebsstoffe ausgelaufen und in den Waldboden eingedrungen. Deshalb will die Feuerwehr den Wagen so schnell wie möglich bergen, um eine weitere Umweltverschmutzung zu verhindern und die Betriebsstoffe zu binden. (GEA)