Autofahrer kommt in Pliezhausen von der Fahrbahn ab

PLIEZHAUSEN. Ein 52-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug bei Rübgarten von der K6764 abgekommen. Der Sprinter-Fahrer war gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße von Gniebel herkommend in Richtung Rübgarten unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor Rübgarten wich der 52-Jährige eigenen Angaben zufolge einem entgegenkommenden Pkw aus, der teilweise auf seine Fahrspur geraten sein soll.

In der Folge kam der Sprinter nach rechts von der Fahrbahn ab. In der dortigen Grünfläche kollidierte der Wagen mit mehreren Bäumen, ehe er die Rübgartener Straße querte und auf dem Parkplatz eines dortigen Restaurants gegen einen geparkten Mercedes CLK prallte. Kurz vor dem Häringswiesenbach kam der Sprinter an einem Baum zum Stehen. Der 52-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Eine weitere Untersuchung in einem Krankenhaus lehnte er ab. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. (pol)