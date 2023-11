Autofahrer kommt bei Bad Urach von der Fahrbahn ab und knallt gegen Bordstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, den ein 20-Jähriger am Sonntagabend auf der Bäderstraße verursacht hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Heranwachsende gegen 19.45 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Bäderstraße in Richtung B 28 unterwegs. Weil er bei Regen und auf regennasser Fahrbahn seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, kam er in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, knallte zunächst gegen den Bordstein und geriet mit dem rechten Vorderrad im weiteren Verlauf auf den Grünstreifen.

Nach mehreren Metern Fahrt auf dem Grünstreifen schleuderte sein Opel zurück auf die Fahrbahn, wo er auf der Gegenfahrspur, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Opel nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. (pol)