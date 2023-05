Autofahrer kollidiert mit Pedelec-Fahrer in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Leichte Verletzungen hat sich laut Polizei ein 43-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Kreisverkehr der Metzinger Straße / Paul-Lechler-Straße / Ulmer Straße / Wielandstraße zugezogen. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes-Lkw aus Richtung Neuhausen kommend auf der Metzinger Straße in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er den bereits im Kreisverkehr fahrenden, vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer und kollidierte mit diesem, wodurch dieser zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 43-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Es war ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden. (pol)