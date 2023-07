Autofahrer in Riederich von Sonne geblendet - Kind angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Leichte Verletzungen hat sich ein zwölfjähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen am Kreisverkehr in der Mittelstädter/Metzinger/Stuttgarter Straße zugezogen. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Hyundai den Kreisverkehr. Den ersten Erkenntnissen zufolge übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne den Jungen, der mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg überquerte und kollidierte mit diesem. Der Zwölfjährige kippte dadurch zur Seite und kam zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.700 Euro. (pol)