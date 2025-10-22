Autofahrer flüchtet vor Kontrolle in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Einen mutmaßlich unter Drogen stehenden 30-jährigen Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Metzingen am Dienstagmittag aus dem Verkehr gezogen. Gegen 12 Uhr war der Mann mit seinem Ford Fiesta in der Max-Eyth-Straße einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, weil er ohne Gurt unterwegs war.

Als er kontrolliert werden sollte, gab der Mann Gas und flüchtete unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln durch das Wohngebiet über den Fasanenweg, die Bohlstraße und die Rechbergstraße, bis er seinen Ford im Einmündungsbereich der Hohenstaufen- / Rechbergstraße stehen ließ und zu Fuß in Grundstücksgärten flüchtete. Letztendlich versteckte er sich auf einem Grundstück in der Hohenstaufenstraße, wo er von den Polizeibeamten angetroffen und widerstandlos festgenommen werden konnte.

Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der 30-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)