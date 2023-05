Autofahrer bei Unfall in Metzingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste ein Pkw-Lenker nach einem Verkehrsunfall in Metzingen am Montagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das teilte die Polizei mit. Eine 40-Jährige war gegen 15.40 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf dem Steinerweg unterwegs und wollte nach rechts in den Öschweg abbiegen. Hierbei kam sie zu weit nach links und prallte gegen den Alfa Romeo eines 60 Jahre alten Mannes, der den Öschweg in Richtung Steinerweg befuhr. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt.