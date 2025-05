Autofahrer übersieht Kind mit Mountainbike in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind hat sich am Dienstagmorgen in der Karl-Jaggy-Straße ereignet. Kurz nach 7 Uhr befuhr ein elf Jahre altes Mädchen mit seinem Mountainbike den Radweg der Karl-Jaggy-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Ein zu diesem Zeitpunkt aus der Paulinenstraße nach rechts in die Karl-Jaggy-Straße abbiegender, 39-jähriger BMW-Fahrer übersah das Kind und stieß mit diesem zusammen. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich die 11-Jährige leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. (pol)