Autofahrer übersieht Fahrzeug und verursacht Unfall in Pfullingen

PFULLINGEN. Am Samstagmittag ist es um 13.38 Uhr in der Straße Steinmauer zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen und einer verletzten Person gekommen. Der 59-jährige Fahrer eines Ford befuhr dabei die Steinmauer in Richtung der B312 und beabsichtigte nach links in das dortige Tankstellengelände abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden BMW eines 19-Jährigen, mit welchem er daraufhin kollidierte.

Der Fahrer des BMW wurde hierbei leicht verletzt und zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt circa 11.000 Euro.