Autofahrer übersieht Bus in Tübingen - Eine Schwerverletzte

TÜBINGEN. Am Freitagabend um 18 Uhr ist es auf der Straße Am Stadtgraben zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Frau in einem Linienbus verletzt wurde. Der 27-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem VW Golf über einen Radschutzstreifen auf einen Parkplatz fahren. Hierbei übersah er einen auf diesem Radschutzstreifen berechtigt fahrenden Omnibus, dessen 57-jähriger Fahrer nur durch starkes abbremsen einen Zusammenprall verhindern konnte. Durch das starke Bremsen kam im Bus eine 36-Jährige zu Fall und erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen. Die Frau kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. An den beteiligten Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. (pol)